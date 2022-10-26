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BIR AB hükümetlerinden geri dönüşüm sektörüne finansal destek sağlamalarını istedi

Çarşamba, 26 Ekim 2022 14:29:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) Dubai’de gerçekleştirdiği son Dünya Geri Dönüşüm Kongresi’nin ardından mevcut enerji/yaşam maliyeti krizinin Avrupa’daki ve dünya çapındaki üye şirketlerinin geçim kaynakları üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Kongreye katılan şirketler, hızla yükselen enerji maliyetlerinin faaliyetleri ve orta ile uzun vadede varlıkları üzerinde tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Paslanmaz çelik ve alaşımlar da dahil olmak üzere tüm oturumlarda kâr marjlarının üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluştuğu belirtilirken, mali kayıplar ve iflas konuları da tartışıldı.

Buna ek olarak BIR, AB’nin olası hurda ihracat yasağı uygulanırsa döngüsel değer zincirlerini ağır şekilde etkileyecek uzun vadeli piyasa aksaklıklarına ve dolayısıyla geri dönüşüm sektörü için ek kısıtlamalara yol açacağını ifade etti.

BIR hükümetlerden küresel döngüsel ekonomide ve gezegenin korunmasında çok önemli bir rol oynayan geri dönüşüm sektörünün uğrayacağı uzun vadeli zararı önlemek için acil finansal destek sağlamalarını istedi.


Etiketler: Avrupa Birliği Üretim 

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