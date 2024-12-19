Bilecik Demir Çelik çelikhane ve haddehane kapasitesini artırmayı planlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bilecik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı çelikhane ve haddehane tesisleri kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projenin halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 95 milyon TL olan proje kapsamında şirketin hurda alımı yıllık 267.000 mt’dan 434.400 mt’a, sıvı çelik kapasitesinin yıllık 245.856 mt’dan 400.000 mt’a ve haddehane kapasitesinin yıllık 238.038 mt’dan 388.000 mt’a çıkarılması planlanıyor.