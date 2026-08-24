BHP ve Port Hedland sendikaları anlaşmaya varamadı, görüşmeler 25 Ağustos'ta devam edecek

Basında çıkan haberlere göre Avustralyalı madenci BHP ile şirketin ülkenin batısında bulunan Port Hedland demir cevheri faaliyetlerindeki çalışanları temsil eden sendikalar, yeni ücret anlaşması konusunda bir kez daha uzlaşmaya varamadı. Tarafların 25 Ağustos'ta yeniden görüşmelere başlaması planlanıyor.

Son görüşmeler, ayın başında gerçekleştirilen grevlerin ardından 18 Ağustos'ta yapıldı. BHP Ports Unions'a göre şirketin görüşme sırasında sunduğu teklif çalışanların endişelerini yeterince karşılamadı. BHP ise görüşmelerin ardından konuya ilişkin hemen bir açıklama yapmadı.

Büyük çaplı grevin ardından görüşmeler devam ediyor

Anlaşmazlık, Port Hedland'da görev yapan yaklaşık 450 operatör ve bakım çalışanını kapsayan dört yıllık toplu iş sözleşmesi teklifine ilişkin bulunuyor. BHP ve sendikalar birkaç aydır söz konusu anlaşma üzerinde görüşmeler yürütüyor.

Son görüşmeler, 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen ve BHP'nin Port Hedland faaliyetlerinde yaklaşık 25 yılın ardından düzenlenen ilk büyük çaplı grevi takip etti. 8 Ağustos'ta 24 saat süreyle gemi yükleme faaliyetleri durdurulurken, 9 Ağustos'ta liman çalışanlarının katıldığı 24 saatlik bir iş bırakma eylemi daha gerçekleştirildi. Eylemlere yaklaşık 150 çalışan katıldı.

BHP, iş bırakma eylemlerine rağmen gemilere yükleme yapılmaya devam edildiğini belirtti. BHP CEO'su Brandon Craig, grevlerin şirketin genel performansını etkilemesini beklemediğini belirtti.

Tarafların anlaşmaya varmak ve yeni grevlerin önüne geçmek amacıyla yürüttükleri görüşmelere 25 Ağustos'ta devam etmesi bekleniyor.