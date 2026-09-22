BHP ve China Baowu çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik iş birliğini beş yıl daha uzattı

Avustralyalı madenci BHP, çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik Çinli çelik üreticisi China Baowu Steel ile 2020 yılında başlayan iş birliğini yeni mutabakat anlaşmasıyla beş yıl daha uzattığını duyurdu.

Yenilenen iş birliği kapsamında şirketlerin mevcut yüksek fırın faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların azaltılmasının yanı sıra gelişmekte olan çelik üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacağı ve daha düşük emisyonlu çelik üretim teknolojileri üzerinde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Modifiye edilmiş yüksek fırınlarda Pilbara demir cevheri kullanılacak

İş birliği kapsamında BHP'nin Pilbara demir cevherini kullanan modifiye edilmiş yüksek fırın teknolojilerine odaklanılacağı belirtildi. Şirketlerin, geleneksel yüksek fırın faaliyetlerine kıyasla emisyon yoğunluğunu en az %30 azaltabilecek, aynı zamanda karbon depolama ve yenilenebilir enerjiyle birlikte kullanıldığında potansiyel olarak %80'in üzerinde düşüş sağlayabilecek bir süreci hayata geçirmeyi hedefledikleri dile getirildi.

BHP ve China Baowu ayrıca Pilbara demir cevherinin doğrudan indirgenmiş demir üretiminde kullanılmasına yönelik denemelere devam edeceklerini ve üretilen malzemenin daha sonra China Baowu'nun kurmayı planladığı deneme amaçlı elektrikli ergitme fırınında işleneceğini bildirdi.

Önceki DRI denemelerinde emisyon yoğunluğu %50 düşürüldü

İki şirket 2020 yılından bu yana çeşitli pilot projeler ve çelik üretim denemeleri gerçekleştirdiklerini paylaştı. Bunlar arasında BHP'nin Pilbara demir cevherinin China Baowu'nun yıllık 1 milyon mt kapasiteli hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir fırınında kullanılmasının yer aldığı ifade edildi. BHP, denemelerde yüksek fırın bazlı demir üretimine kıyasla emisyon yoğunluğu %50 daha düşük demir üretildiğini ve sıfıra yakın emisyonlu çelik üretiminin potansiyelini ortaya koymayı amaçlayan pilot elektrikli ergitme fırınındaki testlere katkı sağladığını vurguladı.

BHP, mevcut yüksek fırınlardan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik önlemlerin yanı sıra Pilbara demir cevherini hammadde olarak kullanabilen hidrojen ve elektrik bazlı teknolojiler dahil olmak üzere çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik çeşitli yöntemleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.