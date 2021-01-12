BHP çelik üretiminde karbon salımını azaltmaya katkıda bulunuyor

Salı, 12 Ocak 2021 17:15:29 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg’in bildirdiğine göre, Avustralyalı madenci BHP Billiton, çelik üretiminde daha az karbon salımı yapan yöntemler geliştirmek için ABD merkezli yeni kurulan ​​şirket Boston Metal’e yatırım yaptı. Boston Metal, çelik üretim sürecinde koklaşabilir taş kömürü yerine elektrik kullanarak karbon salımını azaltacak bir teknoloji geliştiriyor. 50 milyon $’lık finansman Piva Capital, BHP Ventures ve Devonshire Investors tarafından yönetildi.

Daha önce, BHP Billiton, alıcılarının karbon salımını azaltabilecek yollar bulmak için araştırma fonuna 400 milyon $ yatırım yapmıştı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, BHP, Boston Metal’i destekleyen Thyssenkrupp, Voestalpine, Rio Tinto ve SSAB gibi yatırımcılar arasında yer alıyor.

Piva Capital’in ortağı Bennett Cohen, “Çelik sektörü, ulaşım sistemleri, gökdelenler ve altyapı inşası için her yıl 1,9 milyar mt üretimle sanayileşmiş dünyanın bel kemiği. Boston Metal’in olağanüstü girişimcilerden, bilim insanlarından ve mühendislerden oluşan ekibi, karbon salımı yapmadan çelik üretmek için dünyayı değiştiren bir teknoloji sunarak çelik sektörünü tamamen karbonsuz üretime geçirecek. Bu teknolojiyi pazara sunmak ve yeşil çelik hayalini gerçeğe dönüştürmek için Tadeu ve ekibi ile ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz,” dedi.

Çelik sektörü, küresel karbon salımının %8’inden fazlasından sorumlu.