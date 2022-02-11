BHP Billiton LNG yakıtlı gemilerle sera gazı salımını azaltacak

Cuma, 11 Şubat 2022 15:14:18 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, dünyanın ilk sıvılaştırılmış doğal gaz yakıtlı (LNG) Newcastlemax dökme yük gemisi MV Mt. Tourmaline ile 2022 yılından itibaren Batı Avustralya ile Asya arasında demir cevheri taşıyacağını açıkladı. Şirket Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping’den (EPS) beş adet LNG yakıtlı Newcastlemax dökme yük gemisini beş yıllığına kiraladı ve LNG yakıt tedariki için petrol üreticisi Shell ile anlaşma imzaladı.

İlk yolculuğunda gemi, Singapur’da bulunan ilk LNG yakıt gemisi olan FueLNG Bellina aracılığıyla gerçekleşecek ilk LNG yakıt ikmal işlemi için Jurong Limanı’na geldi. LNG ikmalinin ardından, 209.000 dwt’luk gemi demir cevheri yükleme faaliyetleri için Batı Avustralya’daki Hedland Limanı’na hareket edecek.

Açıklamaya göre söz konusu gemi, enerji verimliliği ve karbon salımı yoğunluğunu iyileştirirken, şirketin değer zincirindeki genel sera gazı salımını da azaltıyor. Bu LNG yakıtlı gemilerin geleneksel yakıtlı sevkiyatlara kıyasla sefer başına sera gazı salımı yoğunluğunu %30’dan fazla azaltması bekleniyor ve şirketin ürün nakliyatındaki salım yoğunluğunu 2030 yılına kadar %40 azaltma hedefine katkıda bulunacak.