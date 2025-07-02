Bekaert Latin Amerika’daki çelik tel şirketlerinin satışını tamamladı

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert, gerekli tüm yasal onayların ardından Kosta Rika, Ekvador ve Venezuela’daki çelik tel şirketlerinin 73 milyon $ karşılığında Meksika merkezli Grupo AG’ye satışını tamamladığını duyurdu. Bekaert’in dalgalı piyasalardaki varlığını azaltıp daha yüksek kâr getiren ve hızlı büyüyen piyasalardaki konumunu güçlendirme kararının ardından taraflar, bu yılın Şubat sonunda satış konusunda anlaşmaya varmıştı.

Böylelikle Bekaert’in Kosta Rika merkezli BIA Alambres Costa Rica S.A., Ekvador merkezli Ideal Alambrec S.A. ve Venezuela merkezli Vicson S.A. ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarında bulunan hisselerini Grupo AG’ye devretti. Söz konusu şirketler, çoğunlukla inşaat, madencilik, tarım ve sanayi sektörlerine yönelik çelik tel üretimi ve satışı gerçekleştiriyor.

Satış, Bekaert’in bilançosunu daha da güçlendirecek ve büyümeye yönelik yatırım planlarını destekleyecek.