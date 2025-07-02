 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Bekaert...

Bekaert Latin Amerika’daki çelik tel şirketlerinin satışını tamamladı

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 11:40:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert, gerekli tüm yasal onayların ardından Kosta Rika, Ekvador ve Venezuela’daki çelik tel şirketlerinin 73 milyon $ karşılığında Meksika merkezli Grupo AG’ye satışını tamamladığını duyurdu. Bekaert’in dalgalı piyasalardaki varlığını azaltıp daha yüksek kâr getiren ve hızlı büyüyen piyasalardaki konumunu güçlendirme kararının ardından taraflar, bu yılın Şubat sonunda satış konusunda anlaşmaya varmıştı.

Böylelikle Bekaert’in Kosta Rika merkezli BIA Alambres Costa Rica S.A., Ekvador merkezli Ideal Alambrec S.A. ve Venezuela merkezli Vicson S.A. ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarında bulunan hisselerini Grupo AG’ye devretti. Söz konusu şirketler, çoğunlukla inşaat, madencilik, tarım ve sanayi sektörlerine yönelik çelik tel üretimi ve satışı gerçekleştiriyor.

Satış, Bekaert’in bilançosunu daha da güçlendirecek ve büyümeye yönelik yatırım planlarını destekleyecek.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Bekaert 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin çekme tel ihracatı Mart’ta aylık %16,6 yükseldi

02 Haz | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %12,4 azaldı

07 May | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %3,8 düştü

07 May | Çelik Haberler

Kanada 10 ülkeden ithal çelik tele yönelik antidamping soruşturması başlattı

24 Nis | Çelik Haberler

Bansal Wire Industries paslanmaz çelik tel üretim kapasitesini artırdı

22 Nis | Çelik Haberler

Ayes Çelik Hasır Aliağa’da yeni tel tesisi için yatırım yaptı

21 Nis | Çelik Haberler

ABD İspanya’dan ithal ön gerilmeli beton teline yönelik antidamping soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı

15 Nis | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak ayında %5,5 geriledi

08 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak’ta aylık %15,1 yükseldi

27 Mar | Çelik Haberler

Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

13 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis