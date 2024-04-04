Bekaert İtalya’daki tesisinde temiz enerji kullanacak

Perşembe, 04 Nisan 2024 14:29:49 (GMT+3) | İstanbul

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert, İtalya’daki Sardinia tesisinde 6,1 MW’lik fotovoltaik sistem kurmak üzere İspanya merkezli enerji hizmetleri sağlayıcısı Edison Next ile 12 yıllık enerji alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Edison Next, söz konusu sistemin kurulumunu, finansmanını ve yönetimini üstlenecek. Yıllık 11,2 GWh’lik temiz enerji üretecek olan proje, Sardinia tesisinin enerji ihtiyacının %20’sinden fazlasını karşılayacak ve yıllık karbon salımını yaklaşık 3.000 mt azaltacak.

Bekaert Emtia Departmanı Başkan Yardımcısı Michael Hamilton, “Anlaşma, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı hızlandırmakla kalmayıp enerji enflasyonuna olan bağımlılığımızı da azaltacak. Burgos tesisimizde geçtiğimiz yıl devreye alınan güneş enerjisi santralinin ardından bu proje, sera gazı salımını 2030 yılına kadar %46,2 azaltma hedefimizin hayata geçirilmesi bakımından da önem taşıyor,” açıklamasını yaptı.

Şirket, 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlamayı amaçlıyor.