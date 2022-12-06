Bekaert ABD’de karbonsuz üretim yapmayı planlıyor

Salı, 06 Aralık 2022 14:24:36 (GMT+3) | İstanbul

Dünyanın en büyük çelik kord ve tel üreticilerinden olan Belçika merkezli Bekaert, ABD merkezli güneş enerjisi şirketi Origis Energy ile 28 megavatlık enerji tedarik anlaşması imzaladı.

Şirket elektrik tedarikini Origis Energy tarafından Teksas’ta geliştirilecek ve inşa edilecek güneş enerjisi santralinden temin edecek. Söz konusu projenin 2024 yılının sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bu anlaşmayla birlikte, Bekaert’in iki yenilenebilir enerji tesisinin şirketin ülkedeki elektrik tüketiminden doğan karbon emisyonunu 2025’te tamamen ortadan kaldırması bekleniyor. Bu hamle şirketin sıfır karbon emisyonu hedefleriyle uyumlu.