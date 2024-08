Bayi Steel Ocak-Haziran döneminde net 720 milyon RMB zarar elde etti

Salı, 27 Ağustos 2024 16:33:05 (GMT+3) | Şanghay

Xinjiang özerk bölgesi merkezli Çinli çelik üreticisi Bayi Iron and Steel Co., Ltd. (Bayi Steel), yılın ilk altı ayı için mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre üreticinin faaliyet geliri söz konusu dönemde yıllık bazda %16,28 düşüşle 9,36 milyar RMB (1,3 milyar $) seviyesinde yer aldı. Net zararı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 771 milyon RMB’ye kıyasla 720 milyon RMB (101,3 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

