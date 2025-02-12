Baldota Group, Karnataka’da 10,5 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisi kuracak

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, madencilik, pelet üretimi, nakliye ve rüzgar enerjisi alanlarında faaliyet gösteren Baldota Group’un Karnataka eyaletinde yıllık 10,50 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisi kurmak üzere yaklaşık 6,20 milyar $ yatırım yapacağını belirtti.

Proje için Karnataka eyaleti hükümeti ve Baldota Group’un yakın zaman içerisinde anlaşma imzalayacağı da bildirildi.

Baldota Group İdari Yöneticisi Rahul Kumar Baldota, “Projenin temeli önümüzdeki ay atılacak ve yatırım, etaplar halinde hayata geçirilecek. Tesisin tam kapasiteye ulaşması 2,5-3 yıl sürecek. Ayrıca demir cevheri üretim sahasına en verimli şekilde sevk edilecek,” dedi.