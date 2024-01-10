﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Bahreynli SULB 2023 yılında üretim rekoru kırdı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 11:28:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bahreyn merkezli orta ve büyük ebatlı ticari profil ve yapısal profil üreticisi SULB Company BSC, Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki tesislerinin 2023 yılında üretim rekoru kırdığını duyurdu.

2023 yılında şirketin çelikhanesinin ham çelik üretimi 1,27 milyon mt seviyesinde yer alırken doğrudan indirgeme tesisinin doğrudan indirgenmiş demir üretimi 1,62 milyon mt ve ağır profil tesisinin üretimi de 653.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca SULB’un Suudi Arabistan’daki tesisinin hafif ve orta ebatlı profil üretimi 411.000 mt seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Öte yandan çelik ile metal sektörlerine yönelik çevre çözümleri ve hizmetleri sağlayan ABD merkezli Harsco Environmental, SULB ile olan sözleşmesini beş yıllığına yenilediğini duyurdu. Söz konusu sözleşme kapsamında Harsco, şirkete cüruf ve hurda yönetimi, nihai mamul ve yarı mamul elleçleme, saha yönetimi ve briketleme hizmetleri sunmaya devam edecek.


Etiketler: Profil Ham Çelik Uzun Ürünler Bahreyn Orta Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’da ham çelik üretimi ve talep 2024 yılında yatay seyredecek 

22 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %7,1 arttı

22 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %1,8 düştü

25 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %3,2 düştü

27 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %0,8 arttı

25 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %4,2 düştü

24 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %5,7 arttı

21 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında aylık %3,3 azaldı

24 May | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mart ayında aylık %8,2 yükseldi

25 Nis | Çelik Haberler

Kardemir 2023-2028 yılları arasında yaklaşık 1 milyar $ yatırım yapmayı hedefliyor

04 Nis | Çelik Haberler