Bahreynli SULB 2023 yılında üretim rekoru kırdı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 11:28:43 (GMT+3) | İstanbul

Bahreyn merkezli orta ve büyük ebatlı ticari profil ve yapısal profil üreticisi SULB Company BSC, Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki tesislerinin 2023 yılında üretim rekoru kırdığını duyurdu.

2023 yılında şirketin çelikhanesinin ham çelik üretimi 1,27 milyon mt seviyesinde yer alırken doğrudan indirgeme tesisinin doğrudan indirgenmiş demir üretimi 1,62 milyon mt ve ağır profil tesisinin üretimi de 653.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca SULB’un Suudi Arabistan’daki tesisinin hafif ve orta ebatlı profil üretimi 411.000 mt seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Öte yandan çelik ile metal sektörlerine yönelik çevre çözümleri ve hizmetleri sağlayan ABD merkezli Harsco Environmental, SULB ile olan sözleşmesini beş yıllığına yenilediğini duyurdu. Söz konusu sözleşme kapsamında Harsco, şirkete cüruf ve hurda yönetimi, nihai mamul ve yarı mamul elleçleme, saha yönetimi ve briketleme hizmetleri sunmaya devam edecek.