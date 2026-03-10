 |  Giriş 
Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026’nın Şubat ayında %6,2 geriledi

Salı, 10 Mart 2026 14:51:35 (GMT+3)

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Şubat ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %6,2 düşüş ve yıllık %32,8 artışla 13,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %34,9 artışla 4,01 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %27,7 artışla 2,66 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %55,9 artarak 2,07 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %26,5 artışla 5,1 milyon mt oldu.   

Şubat ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %33,6’sını, Hindistan %22,8’ini, Güney Kore %21,9’unu ve Vietnam %7,5’ini oluşturdu.   

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Şubat döneminde 13,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

