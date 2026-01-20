Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Aralık ayında %4,1 arttı

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %7,2 ve yıllık %4,1 artışla 18,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %13,2 artışla 6,17 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %18,6 düşüşle 3,1 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %3,7 düşüşle 2,85 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,8 artışla 6,57 milyon mt oldu.

Aralık ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %30,3’ünü, Çin %18,3’ünü, Hindistan %15,8’ini ve Güney Kore %15,3’ünü oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerdenyapılan toplam kömür sevkiyatları 2025 yılında 194,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Aralık 2025