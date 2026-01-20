 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya’nın...

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Aralık ayında %4,1 arttı

Salı, 20 Ocak 2026 12:22:10 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %7,2 ve yıllık %4,1 artışla 18,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %13,2 artışla 6,17 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %18,6 düşüşle 3,1 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %3,7 düşüşle 2,85 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,8 artışla 6,57 milyon mt oldu.

Aralık ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %30,3’ünü, Çin %18,3’ünü, Hindistan %15,8’ini ve Güney Kore %15,3’ünü oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerdenyapılan toplam kömür sevkiyatları 2025 yılında 194,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Aralık 2025


Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Aralık ayında %23,9 azaldı

19 Oca | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Aralık ayında %6,7 arttı

16 Oca | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Kasım ayında %4,2 geriledi

18 Ara | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Kasım ayında %3,6 düştü

17 Ara | Çelik Haberler

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Kasım ayında %1,4 geriledi

08 Ara | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Ekim ayında %45,1 yükseldi

25 Kas | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Ekim ayında %1,9 arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Ekim ayında %1 düştü

10 Kas | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Eylül ayında %42 düşüş kaydetti

22 Eki | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Eylül ayında %9,6 yükseldi

21 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis