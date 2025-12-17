Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Kasım ayında %3,6 düştü

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Kasım ayında aylık %3,6 ve yıllık %2,1 düşüşle 47.721.507 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ekim ayına kıyasla yatay seyrederek ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %5,5 artışla 42,15 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,58 milyon mt ile Güney Kore ve 1,62 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Kasım ayında aylık %19,2 ve yıllık %7,4 düşüşle 12,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.