 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hedland limanından...

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Kasım ayında %3,6 düştü

Çarşamba, 17 Aralık 2025 12:33:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Kasım ayında aylık %3,6 ve yıllık %2,1 düşüşle 47.721.507 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ekim ayına kıyasla yatay seyrederek ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %5,5 artışla 42,15 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,58 milyon mt ile Güney Kore ve 1,62 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Kasım ayında aylık %19,2 ve yıllık %7,4 düşüşle 12,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Aralık 2025

17 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın demir cevheri üretimi mali yılın ilk 8 ayında yalnızca %0,5 artarken, ham çelik üretimi %11 yükseldi

17 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Aralık 2025

17 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Aralık 2025

16 Ara | Hurda ve Hammadde

Rhodes Ridge demir cevheri projesi için fizibilite çalışması başlatıldı

16 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Aralık 2025

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Aralık 2025

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Tempest Minerals ve GISA, Yalgoo’da düşük emisyonlu demir-çelik değer zinciri oluşturmak için güçlerini birleştirdi

15 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ithalatı son 7 yılın zirvesini görecek

15 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Aralık 2025

15 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis