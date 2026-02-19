Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Ocak ayında %3,3 düştü

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %3,3 düşüş ve yıllık %7,2 artışla 49.222.421 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Aralık ayına kıyasla %1 düşüş ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %8,6 artışla 42,52 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,11 milyon mt ile Güney Kore ve 2,12 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.