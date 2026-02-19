 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hedland...

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Ocak ayında %3,3 düştü

Perşembe, 19 Şubat 2026 13:56:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %3,3 düşüş ve yıllık %7,2 artışla 49.222.421 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Aralık ayına kıyasla %1 düşüş ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %8,6 artışla 42,52 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,11 milyon mt ile Güney Kore ve 2,12 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Aralık ayında %6,7 arttı

16 Oca | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Kasım ayında %3,6 düştü

17 Ara | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Ekim ayında %1,9 arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Eylül ayında %9,6 yükseldi

21 Eki | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Ağustos ayında %3,6 geriledi

22 Eyl | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Temmuz ayında %15,8 düştü

26 Ağu | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Haziran ayında %2,8 yükseldi

24 Tem | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025'in Mayıs ayında %13,7 yükseldi

24 Haz | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Nisan’da aylık %7,8 azaldı

16 May | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mart’ta aylık %36,7 artış kaydetti

17 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis