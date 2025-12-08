 |  Giriş 
Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Kasım ayında %1,4 geriledi

Pazartesi, 08 Aralık 2025 15:16:05 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Kasım ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %5,9 artış ve yıllık %1,4 düşüşle 17,44 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %18,4 artışla 5,61 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %3,4 düşüşle 2,82 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %12,7 düşüşle 3,11 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,4 düşüşle 5,89 milyon mt oldu.

Kasım ayında Gladstone’dan Hindistan’a yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %23,6’sını, Japonya %21,9’unu, Güney Kore %17,8’ini ve Çin %16,4’ünü oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Kasım döneminde 176,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Kasım 2025


