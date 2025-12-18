Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Kasım ayında %4,2 geriledi

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Kasım ayında aylık %4,2 düşüş ve yıllık %75,9 artışla 146.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %65’i Çin’e, %20,5’i Hindistan’a, %7,5’i Malezya’ya ve %7’si Endonezya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.