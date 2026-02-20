 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hedland limanından...

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Ocak ayında aylık %3,7 geriledi

Cuma, 20 Şubat 2026 14:20:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %3,7 düşüş ve yıllık %4,4 artışla 107.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %78,8’i Çin’e, %10,9’u Endonezya’ya ve %10,3’ü Vietnam’a yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Aralık ayında %23,9 azaldı

19 Oca | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Kasım ayında %4,2 geriledi

18 Ara | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Ekim ayında %45,1 yükseldi

25 Kas | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Eylül ayında %42 düşüş kaydetti

22 Eki | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Ağustos ayında %0,3 düştü

23 Eyl | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Temmuz ayında %16,2 yükseldi

27 Ağu | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Haziran ayında %90,6 arttı

25 Tem | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Mayıs ayında %9,3 arttı

25 Haz | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Nisan’da aylık %37,5 düşüş kaydetti

20 May | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Mart’ta aylık %122,2 yükseldi

18 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis