Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Ocak ayında aylık %3,7 geriledi

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %3,7 düşüş ve yıllık %4,4 artışla 107.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %78,8’i Çin’e, %10,9’u Endonezya’ya ve %10,3’ü Vietnam’a yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.