Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Aralık ayında %6,7 arttı

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %6,7 ve yıllık %6,9 artışla 50.900.012 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Kasım ayına kıyasla %1,9 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %2,9 artışla 42,96 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 4,46 milyon mt ile Güney Kore ve 1,58 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Aralık ayında aylık %5,3 artış ve yıllık %8,4 düşüşle 13,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.