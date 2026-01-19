 |  Giriş 
Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Aralık ayında %23,9 azaldı

Pazartesi, 19 Ocak 2026 14:32:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %23,9 düşüş ve yıllık %91,5 artışla 110.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların tamamı Çin’e yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


