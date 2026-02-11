Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026’nın Ocak ayında %21 geriledi

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %21 düşüş ve yıllık %3,2 artışla 14,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %15,1 düşüşle 3,77 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %25 artışla 2,67 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %10,9 düşüşle 2,52 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,4 artışla 5,8 milyon mt oldu.

Ocak ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %31,5’ini, Güney Kore %28,2’sini, Hindistan %15,1’ini ve Tayvan %6,4’ünü oluşturdu.