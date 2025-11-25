 |  Giriş 
Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Ekim ayında %45,1 yükseldi

Salı, 25 Kasım 2025 11:59:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %45,1 ve yıllık %49,4 artışla 152.408 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %68,9’u Çin’e, %17’si Hindistan’a, %7,2’si Malezya’ya, %6,9’u Endonezya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


