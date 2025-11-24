Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Ekim ayında %1,9 arttı

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %1,9 ve yıllık %8,6 artışla 49.491.465 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Eylül ayına kıyasla %0,6 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %7,3 artışla 42,16 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,59 milyon mt ile Güney Kore ve 1,98 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Ekim ayında aylık %14,1 ve yıllık %19,8 artışla 14,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi.