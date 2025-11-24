 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hedland limanından...

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Ekim ayında %1,9 arttı

Pazartesi, 24 Kasım 2025 13:46:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %1,9 ve yıllık %8,6 artışla 49.491.465 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Eylül ayına kıyasla %0,6 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %7,3 artışla 42,16 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,59 milyon mt ile Güney Kore ve 1,98 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Ekim ayında aylık %14,1 ve yıllık %19,8 artışla 14,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin'in çelik üretimindeki %3’lük düşüşe rağmen global demir cevheri ihracatı Ocak-Eylül 2025 döneminde hafifçe arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 24 Kasım 2025

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 24 Kasım 2025

24 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Ukraynalı Sukha Balka yeni demir cevheri blokunu devreye aldı

24 Kas | Çelik Haberler

Karnataka’da online ihale yoluyla demir cevheri satışları Ekim ayında %40’tan fazla arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Hindistan düşük tenörlü demir cevherinde zenginleştirme yapan üreticilere telif indirimi sağlayacak

24 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 21 Kasım 2025

21 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Kasım 2025

21 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları hafifçe arttı, görünüm olumlu

20 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Kasım 2025

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis