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Avustralya’nın Queensland eyaleti kömür imtiyaz hakkı ödemelerinde düzenleme yaptı

Salı, 21 Haziran 2022 16:29:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Hazine, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, imtiyaz hakkı politikasında 10 yıl üzerine yaptığı değişiklikle fahiş fiyat artışlarından ek gelir elde etmek amacıyla kömür imtiyaz hakkı ödemelerini yükseltme kararı aldı. Yeni politikayla birlikte 150 AUD/mt üzerindeki fiyatlarda %15 ile sınırlı olan imtiyaz hakkı ödemesi üç kategoriye ayrıldı.

1 Temmuz tarihi itibarıyla Queensland’de yer alan madencilik şirketleri 175A$/mt’u aşan fiyatlar için %20, 225A$/mt’u aşan fiyatlar için %30 ve 300A$/mt’u aşan fiyatlar için ise %40 oranlarında imtiyaz hakkı ödemesi yapacak. Hazine, Ticaret ve Yatırım Bakanı Cameron Dick, “Çok uluslu kömür üreticileri, Palaszczuk yönetiminin kömür imtiyaz hakkı ödemelerini uzun bir süre dondurmuş olmasından muazzam fayda sağladı,” dedi. Söz konusu karar 30 Haziran tarihi itibarıyla sona erecek. Mevcut oranların kömür üreticilerinin karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş fiyat seviyelerini karşılamadığı belirtiliyor. Yeni imtiyaz hakkı ödemesi yalnızca belirlenen oranların üzerine çıkan fiyat farklarına uygulanacak. Yani 302A$/mt seviyesinde yer alan kömür fiyatında %40’lık imtiyaz hakkı oranı sadece 2A$/mt’luk kısma uygulanacak.

Avustralya merkezli tedarikçiler, diğer alternatif tedarikçiler gibi fiyatlarını artırmayı deneyecek. Ancak başta arz-talep dengesi olmak üzere mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda, fiyatlar yüksek seviyelerde yer almaya devam ederken böyle bir talebin başarıyla sonuçlanmasına şüpheyle bakılıyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik 

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