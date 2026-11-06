BHP faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını 2020 mali yılına kıyasla %33 azalttı

Avustralyalı madenci BHP, yenilenebilir elektrik kullanımındaki artışın desteğiyle 2025-26 mali yılında faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2020 mali yılına kıyasla %33 düşürdüğünü ve madencilik faaliyetlerinde dizel tüketimini azaltmaya yönelik teknolojiler geliştirmeye devam ettiğini duyurdu.

BHP Sürdürülebilirlik ve Sosyal Değer Grup Yöneticisi Maria Palomar'a göre 2026 mali yılında şirketin dünya genelinde işlettiği tesislerde tüketilen elektriğin %80'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bu oran, BHP'nin Şili'deki operasyonlarında %100 ve Western Australia Iron Ore'un (WAIO) Hedland limanındaki faaliyetlerinde %30'a kadar ulaştı. Ayrıca BHP Mitsubishi Alliance'ın (BMA) faaliyetleri için öngörülen elektrik talebinin tamamı, 1 Temmuz 2026'dan bu yana yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

2030 mali yılı emisyon azaltımı ve 2050 net sıfır hedefleri korunuyor

BHP, 2030 mali yılına kadar faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları 2020 mali yılına kıyasla en az %30 azaltma hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini ve 2050 yılına kadar faaliyetlerinde net sıfır emisyona ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefini koruduğunu belirtti.

Bununla birlikte şirket, yeni üretim kapasitelerinin devreye alınmasıyla emisyonların geçici olarak artabileceğini ve büyüme projelerinin 2027-2030 mali yılları arasında üretimde yıllık yaklaşık %3 artış sağlayabileceğini ifade etti.

Dizelle çalışan madencilik ekipmanlarının elektrifikasyonu başlıca zorluklardan biri

BHP, emisyonların daha da azaltılması açısından başlıca zorluklardan biri olarak dizelle çalışan madencilik ekipmanlarının elektrikli alternatiflerle değiştirilmesini gösterdi. Palomar, elektrifikasyonun şarj altyapısının ve elektrik tedarik sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra ekipmanların kullanım biçiminde de önemli değişiklikler gerektirdiğini vurguladı. Şirket ayrıca hibrit ekipmanlar, farklı enerji kaynaklarıyla çalışabilen platformlar ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen biyoyakıtlar dahil olmak üzere alternatif teknolojileri değerlendirdiğine dikkat çekti.

Daha geniş kapsamlı sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda BHP, yük taşımacılığı ve tedarik süreçlerinde sağlanan iyileştirmelere de dikkat çekti. Revize edilen lojistik sisteminde demir yoluyla yıllık yaklaşık 1,3 milyon mt yük taşınmasının, böylece Güney Avustralya'da kamyon taşımacılığında katedilen toplam mesafenin yaklaşık 13 milyon kilometre ve Kapsam 3 emisyonlarının yıllık yaklaşık 20.000 mt azaltılmasının beklendiğinin altını çizdi.

Ayrıca BHP, yenilenebilir elektrik kullanımını artırmanın yanı sıra madencilik faaliyetlerinde dizel tüketimini azaltmaya odaklandığı bu aşamada, emisyon azaltımında daha fazla ilerlemenin teknoloji geliştirme çalışmalarına, altyapı yatırımlarına ve sahadaki denemelere bağlı olacağını vurguladı.