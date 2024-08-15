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Avustralyalı Stanmore Eagle Downs metalurjik kömür projesinin alımını tamamladı

Perşembe, 15 Ağustos 2024 14:04:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli metalürjik kömür tedarikçisi Stanmore Resources, küresel birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32 ve Çinli çelik üreticisi Baowu Steel Group’un bağlı kuruluşu olan Avustralya merkezli Aquila Coal’dan Eagle Downs metalürjik kömür projesini devraldığını açıkladı. Şirket şu anda projenin tamamına sahip.

Anlaşma şartlarına uygun olarak Stanmore, Eagle Downs’ın alımı için 30 milyon ABD doları, Eagle Downs South için ise 2 milyon Avustralya doları ve yaklaşık 4 milyon ABD doları nakit ödedi.

Şirketin CEO’su Marcelo Matos, “Stanmore şimdi geliştirme planı üzerine çalışacak ve bu konuda aldığı herhangi kararda sermaye verimliliğini ön planda tutacak," dedi.

 


Etiketler: Avustralya Okyanusya Devralım 

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