SGH ve Steel Dynamics’ten BlueScope Steel’i satın alma hamlesi

Avustralya merkezli SGH Ltd ve ABD’li çelik üreticisi Steel Dynamics, Inc., Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel Ltd’in tamamını satın almak üzere 13,2 milyar Avustralya doları tutarında bağlayıcı olmayan gösterge niteliğinde teklif gönderdiklerini duyurdu.

Yapılan teklife göre SGH, ilk etapta BlueScope Steel’in tamamını satın alacak. İşlemin tamamlanmasının ardından BlueScope’un Kuzey Amerika operasyonlarını Steel Dynamics’e devredecek.

Satın alım sonrası varlık yapısı

BlueScope’un Steel Dynamics’e devredilecek Kuzey Amerika varlıkları arasında North Star yassı mamul tesisinin yanı sıra inşaat malzemeleri ve kaplamalı ürünler operasyonları yer alıyor. SGH ise BlueScope’un geriye kalan operasyonlarının mülkiyetini elinde tutacak. Bu varlıklar, Avustralya’daki çelik ürünleri birimini, Asya’daki kaplamalı ürünler birimini ve Yeni Zelanda ile Pasifik Adaları’ndaki diğer birimleri kapsıyor.

Şirketler, BlueScope’un birimlerinin ayrı yönetimler altında daha verimli şekilde faaliyet göstereceğini ifade etti. SGH’ye göre BlueScope’un Avustralya’daki operasyonları, şirketin mevcut endüstriyel hizmetler ve enerji portföyü ile güçlü bir uyum sağlıyor. Steel Dynamics ise BlueScope’un Kuzey Amerika varlıklarının, kendi çelik üretimini, imalat ve metal geri dönüşüm faaliyetlerini destekleyeceğini ifade ediyor.

Finansmana ilişkin olarak SGH ve Steel Dynamics, kendi paylarını mevcut nakit kaynakları ve borçlanma araçları üzerinden finanse etmeyi planladıklarını belirtti.