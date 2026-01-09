Rio Tinto ve Glencore olası birleşme için ön görüşmeler yürütüyor

Avustralya merkezli madencilik şirketi Rio Tinto ile İsviçre merkezli madenci Glencore, faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını kapsayabilecek olası bir birleşmeye ilişkin ön görüşmeler yürüttüklerini bildirdi.

Şirketlerin açıklamalarına göre görüşmeler, hisse değişimine dayalı bir birleşmeyi de içerebilir. Herhangi bir işlemin, mahkeme onaylı bir düzenleme planı yoluyla Glencore’un Rio Tinto tarafından satın alınması şeklinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bununla birlikte şirketler, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunun altını çizdi.

Teklif ve koşullar hala belirsiz

Açıklamalarda, bir teklifin sunulacağına dair herhangi bir kesinlik bulunmadığı gibi olası bir işlemin şartlarına ilişkin de güvence verilmediği belirtildi. Rio Tinto’nun 5 Şubat 2026 saat 17.00’ye (Londra saati) kadar Glencore için bağlayıcı bir teklif niyeti açıklaması ya da teklif vermeyeceğini teyit etmesi gerekiyor. Bu sürenin, İngiltere Birleşme ve Satın Alma Panelinin onayıyla uzatılabileceği ifade edildi.