BlueScope, SGH ve Steel Dynamics’in alım teklifini reddetti

Cuma, 09 Ocak 2026 12:18:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, Avustralya merkezli SGH ile ABD’li çelik üreticisi Steel Dynamics’ten oluşan konsorsiyumun sunduğu satın alma teklifini reddettiğini açıkladı. Şirket, bağımsız stratejik önceliklerini sürdürme ve hissedar değerini azami düzeye çıkarma konusundaki kararlılığını yineledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Steel Dynamics ve SGH, BlueScope’un tamamını satın almak üzere 13,2 milyar Avustralya doları tutarında bağlayıcı olmayan gösterge niteliğinde teklif göndermişti.

Teklifin detayları ve yönetim kurulunun değerlendirmesi

BlueScope, SGH ve Steel Dynamics’ten gelen teklifin, şirketin faaliyetlerinin temel değerini yeterince yansıtmadığını ve hissedarlar için gerekli kesinlik ile faydayı sağlamadığını belirtti. Bu nedenle yönetim kurulu, söz konusu teklifin şirketin çıkarlarına uygun olmadığı sonucuna vardı.

Yönetim kurulunun teklifi oy birliğiyle reddettiği kaydedilirken, kararın BlueScope’un uzun vadeli planlarıyla stratejik uyumsuzluk gerekçesine dayandığı ifade edildi. Şirket, güçlü operasyonel performansı ve devam eden stratejik girişimlerinin, bağımsız bir yol izlemeyi desteklediğini vurguladı.


