BlueScope, SGH-Steel Dynamics’ten daha yüksek bir teklife açık kapı bıraktı

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope, Avustralya merkezli SGH Limited ve ABD’li çelik üreticisi Steel Dynamics’ten oluşan konsorsiyum tarafından sunulan yeni bağlayıcı olmayan devralım teklifine yanıt verdi.

Yöneticiler, bağımsız danışmanlar ve büyük hissedarlarla yapılan değerlendirmelerin ardından yönetim kurulu, hisse başına 32,35 Avustralya doları tutarındaki nakit bedelin değerleme açısından yeterli olmadığını ifade etti. BlueScope, Steel Dynamics’in daha önce hisse başına 33 Avustralya doları seviyesindeki teklifi ve konsorsiyumun 12 Aralık 2025 tarihinde 30 Avustralya doları olarak açıkladığı ilk teklifinin de şirketin değerini çok düşük gösterdiği gerekçesiyle reddedildiğini hatırlattı. Buna rağmen teklifin hissedarlar açısından adil değeri daha iyi yansıtacak şekilde iyileştirilmesi halinde sürecin ilerletilmesine açık olduğunun altını çizdi.

Kuzey Amerika varlıklarının satışıyla ilgili sorular

Önerilen son teklife göre SGH, BlueScope’un tüm hisselerini satın alacak ve ardından şirketin Kuzey Amerika operasyonlarını Steel Dynamics’e devredecek.

BlueScope, şirketin Kuzey Amerika’daki faaliyetleri ile diğer küresel operasyonları arasında değerin nasıl paylaştırıldığının açıklığa kavuşturulmasını defalarca talep ettiğini söyledi. Yönetim kurulu, söz konusu bilgilerin hem yöneticilerin hem de hissedarların teklifi doğru şekilde değerlendirebilmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Şirket ayrıca Kuzey Amerika varlıklarının Steel Dynamics’e satışının işlemin tamamlanması için koşul olup olmadığının ve bu durumunun işlem riskini ve zamanlamayı nasıl etkileyebileceğinin netleştirilmesini istediğini aktardı.

Finansman yapısına ilişkin netlik talebi

BlueScope, teklifin finansman yapısına ilişkin bazı çekincelerini de dile getirdi. Revize edilen teklifin finansman koşullarına bağlı olmadığının belirtilmesine rağmen J.P. Morgan ve ANZ tarafından sağlanan finansman destek mektuplarının bunun tam aksini gösterdiği paylaşıldı. Bu nedenle şirket, devralımın nasıl finanse edileceği ve finansman taahhütlerinin nasıl bağlayıcı ve koşulsuz hale getirileceği konusunda daha fazla bilgi talep etti.

BlueScope yönetimi, özellikle teklifin artırılması ve işlem yapısı ile finansman düzenlemelerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi halinde konsorsiyumla görüşmeleri sürdürmeye ve gerekli durum tespit bilgilerine erişime izin vermeyi değerlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.