 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BlueScope,...

BlueScope, SGH-Steel Dynamics’ten daha yüksek bir teklife açık kapı bıraktı

Çarşamba, 04 Mart 2026 11:23:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope, Avustralya merkezli SGH Limited ve ABD’li çelik üreticisi Steel Dynamics’ten oluşan konsorsiyum tarafından sunulan yeni bağlayıcı olmayan devralım teklifine yanıt verdi.

Yöneticiler, bağımsız danışmanlar ve büyük hissedarlarla yapılan değerlendirmelerin ardından yönetim kurulu, hisse başına 32,35 Avustralya doları tutarındaki nakit bedelin değerleme açısından yeterli olmadığını ifade etti. BlueScope, Steel Dynamics’in daha önce hisse başına 33 Avustralya doları seviyesindeki teklifi ve konsorsiyumun 12 Aralık 2025 tarihinde 30 Avustralya doları olarak açıkladığı ilk teklifinin de şirketin değerini çok düşük gösterdiği gerekçesiyle reddedildiğini hatırlattı. Buna rağmen teklifin hissedarlar açısından adil değeri daha iyi yansıtacak şekilde iyileştirilmesi halinde sürecin ilerletilmesine açık olduğunun altını çizdi.

Kuzey Amerika varlıklarının satışıyla ilgili sorular

Önerilen son teklife göre SGH, BlueScope’un tüm hisselerini satın alacak ve ardından şirketin Kuzey Amerika operasyonlarını Steel Dynamics’e devredecek.

BlueScope, şirketin Kuzey Amerika’daki faaliyetleri ile diğer küresel operasyonları arasında değerin nasıl paylaştırıldığının açıklığa kavuşturulmasını defalarca talep ettiğini söyledi. Yönetim kurulu, söz konusu bilgilerin hem yöneticilerin hem de hissedarların teklifi doğru şekilde değerlendirebilmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Şirket ayrıca Kuzey Amerika varlıklarının Steel Dynamics’e satışının işlemin tamamlanması için koşul olup olmadığının ve bu durumunun işlem riskini ve zamanlamayı nasıl etkileyebileceğinin netleştirilmesini istediğini aktardı.

Finansman yapısına ilişkin netlik talebi

BlueScope, teklifin finansman yapısına ilişkin bazı çekincelerini de dile getirdi. Revize edilen teklifin finansman koşullarına bağlı olmadığının belirtilmesine rağmen J.P. Morgan ve ANZ tarafından sağlanan finansman destek mektuplarının bunun tam aksini gösterdiği paylaşıldı. Bu nedenle şirket, devralımın nasıl finanse edileceği ve finansman taahhütlerinin nasıl bağlayıcı ve koşulsuz hale getirileceği konusunda daha fazla bilgi talep etti.

BlueScope yönetimi, özellikle teklifin artırılması ve işlem yapısı ile finansman düzenlemelerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi halinde konsorsiyumla görüşmeleri sürdürmeye ve gerekli durum tespit bilgilerine erişime izin vermeyi değerlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Devralım & Birleşme BlueScope Steel Dynamics 

Benzer Haber ve Analizler

SGH ve Steel Dynamics’ten BlueScope Steel’i satın alma hamlesi

06 Oca | Çelik Haberler

Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 10. Hafta, 2026

04 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferromanganez fiyatları - 10. Hafta, 2026

04 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında silisli sac fiyatları - 10. Hafta, 2026

04 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafif artışlarla çoğunlukla yatay

04 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri yükseldi, Orta Doğu'daki kriz iç piyasayı baskılayabilir

04 Mar | Boru

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 4 Mart 2026

04 Mar | Hurda ve Hammadde

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak ayında aylık %1,9 artış kaydetti

04 Mar | Çelik Haberler

Kızıldeniz’deki sevkiyatlar Ümit Burnu’na yönlendirilmeye devam edecek

04 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları daralan arz sayesinde yükseldi, belirsizlikler ve savaş riski alımların önüne geçiyor

04 Mar | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis