BlueScope, SGH ve Steel Dynamics’ten yeni satın alma teklifi aldı

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope, Avustralya merkezli SGH ile ABD’li çelik üreticisi Steel Dynamics’ten oluşan konsorsiyumun şirketi satın almak üzere yeni bir teklif yaptığını açıkladı.

BlueScope, teklif şartlarına göre SGH’nin BlueScope Steel’in tüm hisselerini hisse başına 32,35$ nakit bedelle satın almak istediğini belirtti. Satın almanın tamamlanmasının ardından SGH, BlueScope’un Kuzey Amerika’daki faaliyetlerini Steel Dynamics’e devredecek. Söz konusu teklif, konsorsiyum tarafından “en iyi ve nihai” teklif olarak ifade edildi.

BlueScope’a göre şirketin yönetim kurulu, yönetim ve danışmanların desteğiyle teklifi değerlendirme ve inceleme sürecinde.

SteelOrbis tarafından daha önce bildirildiği üzere yönetim kurulu aynı konsorsiyumdan gelen önceki teklifi, şirketi ciddi ölçüde düşük değerlediği gerekçesiyle oybirliğiyle reddetmişti.