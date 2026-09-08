Stanmore Resources Moranbah South kömür projesini 105 milyon $ karşılığında satın alacak

Avustralya merkezli metalürjik kömür üreticisi Stanmore Resources, Exxaro Resources'un Moranbah South projesindeki kömür ruhsatlarının tamamını 105 milyon $ karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Satın alma işleminin öncelikle Exxaro'nun Moranbah South projesinin tamamının mülkiyetini devralması koşuluna bağlı olacağı belirtildi. Exxaro'nun Anglo American'ın bağlı kuruluşu olan Anglo Coal (Grosvenor) ile kurduğu ortak girişim aracılığıyla projede %50 hissesinin olduğu ve Anglo American'ın Avustralya'daki kömür varlıklarını satmasının ardından Exxaro'nun Anglo American'ın projede kalan %50 hissesini satın almak üzere ön alım hakkını kullandığı ifade edildi

İşlemin dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor

Sürecin, Exxaro'nun Anglo American'dan gerçekleştireceği satın alımın yanı sıra Avustralya Yabancı Yatırım İnceleme Kurulu ve Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu dahil olmak üzere ilgili düzenleyici kurumlardan gerekli onayların alınması şartıyla 2026 yılının dördüncü çeyreği sona ermeden tamamlanmasının beklendiği dile getirildi. Stanmore, süreci mevcut nakit varlıklarını ve likiditesini kullanarak finanse edeceğini aktardı.

Moranbah South'un kömür kaynakları 724 milyon mt seviyesinde

İki maden geliştirme ruhsatı ve bir kömür arama ruhsatından oluşan yer altı madenciliği projesi Moranbah South'un Stanmore'un Eagle Downs ve Isaac Downs Extension kömür projelerinin hemen yanında yer almasının şirketin projeleriyle birlikte geliştirilmesi açısından avantaj sağladığı aktarıldı. Stanmore tarafından paylaşılan tahminlere göre Moranbah South'un Goonyella Middle Seam bölgesinde ölçülmüş ve belirlenmiş 724 milyon mt birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü kaynağı bulunuyor. İlave teknik ve fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli düzenleyici onayların alınması koşuluyla söz konusu kaynaklara Eagle Downs projesindeki altyapı kullanılarak erişilebileceği düşünülüyor.

Ayrıca satın alımla birlikte Stanmore'un 2024 yılında imzaladığı bir anlaşma kapsamında yapması öngörülen 60 milyon $'a varan ek ödeme yükümlülüğünün de sona ereceği belirtildi. Söz konusu anlaşmanın Stanmore'a Isaac Downs Extension projesinin bir parçasını oluşturan Moranbah South ruhsat sahası içericisindeki belirli bir alan için gelecekte maden işletme ruhsatına başvurma hakkı verdiği paylaşıldı.