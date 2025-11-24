BHP, Anglo American’ı satın alma planından vazgeçti

Avustralyalı madenci BHP Group, İngiltere merkezli madencilik devi Anglo American'ı satın alma planlarında geri adım attığını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre görüşmeler bu Pazar günü yeniden başlatılmış olsa da BHP’nin son açıklamasında belirtildiği üzere hızlı bir şekilde sonuçsuz kaldı. BHP, satın alma planının artık değerlendirilmeyeceğini, Anglo American ile birleşmenin güçlü stratejik faydalar sağlayacağını ve tüm paydaşlar için önemli değer yaratacağı fikri halen geçerli olsa da kendi büyüme stratejilerine güvendiklerini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, BHP’nin Anglo American’ı satın alma girişimleri geçtiğimiz yıl BHP’nin bakır pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak başlamıştı. Ancak Anglo American, şirketin tekliflerini birden fazla kez reddetmişti.