Avustralyalı South32, Dendrobium kömür madenini genişletme planlarını iptal etti

Salı, 23 Ağustos 2022 15:48:15 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madencilik şirketi South32, New South Wales’te bulunan metalürjik kömür madeni Dendrobium’u genişletmeye yönelik yatırımlarına, projenin düşük gelir getirme ihtimali nedeniyle devam etmeyeceğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Projeye yönelik çalışmalarımız Dendrobium madeninin ömrünü önemli oranda uzatma ihtimalini bize gösterirken, buradan elde etmeyi beklediğimiz kazanç bu madene alternatif olarak düşünülen yatırımları desteklemek için yeterli değil,” ifadelerine yer verildi. Şirket, Wollongong’un batısında yer altı faaliyetlerinden 2047 yılına kadar 78 milyon mt daha metalürjik kömür çıkarmayı planlıyor. Söz konusu maden büyütme projesine yönelik başvuru ilk olarak 2021 yılında Bağımsız Planlama Komisyonu tarafından reddedilmişti ve daha sonra revize edilen projeye, New South Wales hükümeti tarafından Devlet İçin Önemli Altyapı Projesi unvanı verildi.

Öte yandan şirket, Appin madenini 2025 mali yılı itibarıyla tek bir uzunayağa çevirme dahil, Illawarra metalürjik kömür tesisini en iyi hale getirme çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Appin madenine yapılan yatırımlar, 7. Bölge’de madencilik faaliyetlerine en az 2039 yılına kadar devam edilebilmesi için ek havalandırma sisteminin kurulacağı 260 milyon $’lık bir yatırımı da içeriyor.