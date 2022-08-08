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Avustralyalı New Hope Corp, Malabar Resources’ın %15 hissesini satın aldı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 15:54:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci New Hope Corp Ltd, kömür varlıklarına daha fazla nakit akışı sağlamak amacıyla Malabar Resources Ltd şirketinin %15 hissesini 94,4 milyar A$’a (65,25 milyon $) satın aldı. Söz konusu yatırımla birlikte, New Hope metalürjik kömür varlıklarını çeşitlendirmeyi ve bununla birlikte “kömür projelerini ve şirketlerini geliştirmeye yönelik güçlü bir geçmişi olan bilinen yatırımcıların yanında yatırım yaparak oldukça cazip bir giriş fiyatı üzerinden kayda değer miktarda öz kaynak sahibi olmayı” hedefliyor.  

Malabar Resources borsaya kayıtlı bir şirket değil ve en önemli varlığı Maxwell madeni. Maden, Yeni Güney Galler’in Hunter Vadisi içindeki Muswellbrook’un 10 km güneybatısında yer alan bir metalürjik kömür projesini içeriyor. 2022 yılının Mayıs ayında faaliyete alınan projenin 26 yılı aşkın bir süre boyunca yıllık maksimum 8 milyon mt ham kömür çıkarma izni olduğu belirtiliyor.


Etiketler: Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

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