Avustralyalı Magnum Malezya’da yeşil pik demir üretimine yönelik ortak girişim kuracak

Avustralya merkezli demir cevheri şirketi Magnum Mining & Exploration Limited (Magnum), Malezya’da biyokömür, demir cevheri ve yeşil pik demir ticareti, üretimi ve tedarikine odaklanacak dikey entegre ortak girişim kurmak üzere Hindistan merkezli 2x1.Digital Private Limited ile anlaşma imzaladı.

Söz konusu ortak girişim, Malezya’da biyokömür, demir cevheri ve yeşil pik demir ticareti, üretimi ve tedarikine yönelik tesisler inşa edecek. Bununla birlikte tedarik sözleşmelerinin ve satışların yönetiminden de sorumlu olacak. Proje kapsamında, çelik sektörü atıklarının ve demir cevherinin yenilenebilir biyokömür kullanarak eritildiği HIsmelt teknolojisi ile yeşil pik demir üretilecek.

Başlangıçta şirketler arasındaki anlaşmanın süresi iki yıl olacak ve anlaşmayı taraflardan herhangi birinin 90 gün önceden bildirimde bulunmasıyla feshetme veya tarafların anlaşması doğrultusunda yenileme opsiyonu bulunacak.

Öte yandan ortak girişim, Magnum’un Suudi Arabistan’da 2x1.Digital’ın da dahil olduğu yeşil pik demir projesini destekleyecek.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Avustralyalı şirket, Suudi Arabistan merkezli teknoloji şirketi Midmetal ile Suudi Arabistan’da bulunan Hlsmelt tesisinde karbonsuz yeşil pik demir üretimine yönelik fizibilite çalışmasını ortaklaşa finanse etmek üzere anlaşma imzaladığını açıklamıştı.