Avustralya yeşil metal üretimini artırmayı hedefliyor

Avustralya federal hükümeti, yeşil metal üretimini artırmak ve yerel metal üreticilerinin küresel piyasada rekabet gücünü korumak amacıyla fon sağlayacağını duyurdu.

750 milyon Avustralya doları değerindeki fon, düşük emisyonlu teknolojilerin gelişimi ile pilot ve deneme projelerini desteklemenin yanı sıra verimliliği artıracak. Bununla birlikte Avustralya’nın alümin, alüminyum ve demir-çelik rezervleri bakımından avantajlı konumda olduğu göz önünde bulundurulduğunda fon sayesinde yıllık 150 milyar Avustralya doları seviyesinin üzerinde yer alan metal ihracatının değeri daha da yükselecek.

Öte yandan fon, yerel cevher ve yenilenebilir enerji kullanarak ticari ölçekte yeşil metal üretilmesi seçeneğini de sunacak. Bu sayede ticaret fırsatlarının, istihdamın, katma değerin artmasını ve emisyonların düşmesini sağlayacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın Şubat ayında Avustralya hükümeti, Whyalla çelik tesisini kurtarmak ve yeşil demir üretimini artırmak amacıyla iki finansman paketi daha açıklamıştı.