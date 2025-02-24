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Avustralya dünyanın önde gelen yeşil demir merkezi olmayı hedefliyor

Pazartesi, 24 Şubat 2025 12:08:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya federal hükümeti, Güney Avustralya eyaleti hükümetiyle birlikte yerel yeşil demir üretimini ve tedarik zincirini desteklemek amacıyla fon sağlayacağını açıkladı.

1 milyar Avustralya doları değerindeki Yeşil Demir Yatırım Fonu, yeşil demir projelerini destekleyecek ve sektöre yabancı yatırım çekecek. Söz konusu fonun yaklaşık 500 milyon Avustralya dolarlık kısmı, Whyalla çelik tesisinin yeşil geçişi ve enerji dönüşümüne tahsis edilecek. Öte yandan Avustralya genelindeki yatırımcıların yanı sıra yeşil demir üretiminde katma değeri artırabilecek mevcut tesislere ve yeni projelere de en az 500 milyon Avustralya doları yatırım yapılacak.

Yeşil demir ve çelik yatırımı, hem istihdam ve katma değer sağlayacak hem de dünya genelinde düşük karbonlu demir ve çeliğe geçiş yapıldıkça gelecekte Avustralya’nın demir cevherine olan talebi de artıracak. Yayımlanan resmi verilere göre dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olan Avustralya’nın demir cevheri ihracatından elde ettiği gelir 2023-24 mali yılında 100 milyar Avustralya doları seviyesinin üzerinde yer aldı.

Küresel karbon salımının %8’ine demir-çelik, bunun %90’ına ise demir üretimi sebep olduğundan, yeşil metaller karbonsuzlaşma çalışmaları için oldukça önem taşıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Karbonsuzlaşma Yatırım 

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