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Hysata Avustralya'daki elektrolizör üretim projesi için finansman aldı

Salı, 22 Eylül 2026 11:52:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA), Avustralyalı elektrolizör teknolojisi geliştiricisi Hysata'ya Yeni Güney Galler'deki Port Kembla'da ticari ölçekte bir elektrolizör üretim hattı kurması için 49 milyon Avustralya dolarına varan finansman sağlayacağını duyurdu.

Finansmanın Hysata'nın kapiler beslemeli elektrolizör teknolojisi için yıllık 50 MW üretim kapasitesi oluşturmayı amaçlayan 98 milyon Avustralya doları değerindeki projesini destekleyeceği ifade edildi. Tesisin talebin artmasının desteğiyle 24 saat kesintisiz faaliyet göstererek yıllık 200 MW kapasiteye kadar çıkabilecek şekilde tasarlanacağı aktarıldı.

Teknoloji daha verimli yenilenebilir hidrojen üretimini hedefliyor

Wollongong Üniversitesi'ndeki araştırmalar sonucunda geliştirilen Hysata teknolojisinin yenilenebilir hidrojen üretiminin verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek üzere tasarlandığı vurgulandı.

ARENA, söz konusu teknolojinin çelik üretimi, kimya, deniz taşımacılığı ve ağır taşımacılık dahil olmak üzere emisyon azaltımının zor olduğu sektörlerin karbonsuzlaşmasını destekleyebileceğine dikkat çekti. Ayrıca projenin teknolojinin gerçek uygulamalardaki performansını göstermek ve piyasaya sunulmasını desteklemek amacıyla megavat ölçekli ilk ticari elektrolizör sistemlerinin devreye alınmasını da kapsayacağını ifade etti.

Membranlar, anotlar ve katotlar dahil olmak üzere temel elektrolizör bileşenlerinin yerel olarak üretilmesinin planlandığını söyleyen ARENA, bu durumun Avustralya'nın yerel temiz enerji üretim kapasitesinin ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Yatırım Karbonsuzlaşma 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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