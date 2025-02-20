 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya,...

Avustralya, Whyalla çelik tesisini kurtaracak finansman paketini açıkladı

Perşembe, 20 Şubat 2025 11:25:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya federal hükümeti, Güney Avustralya eyaleti hükümetiyle birlikte Whyalla çelik tesisini kurtarmak, yerel istihdamı desteklemek ve Avustralya çelik sektörüne daha fazla yatırım çekmek amacıyla milyar dolarlık finansman paketi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Yerel yapısal çelik üretiminin %75’ini oluşturan Whyalla tesisi, Avustralya çelik sektörü açısından büyük önem teşkil ediyor. Ülkedeki iki yerel çelik tesisinden biri olmakla kalmayıp aynı zamanda tek uzun mamul üreticisi olarak da öne çıkıyor. Whyalla, demir yolları, köprüler ve iletim şebekesi gibi Avustralya’nın ana altyapısının inşası için çelik tedarik ediyor. Aynı zamanda yeşil çelik üretimi açısından da önemli olduğu ifade ediliyor.

Dolayısıyla birçok alanda kullanılmak üzere tesise 2,38 milyar Avustralya doları finansman sağlanacak. 100 milyon Avustralya doları, alacaklılara yapılacak ödemelere ve altyapının iyileştirilmesine tahsis edilecek. 384 milyon Avustralya doları, tesisin faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kullanılacak. Bu sayede işçiler çalışmaya ve ödeme almaya devam edecek. Son olarak yeni altyapının kurulması ve çeşitli iyileştirmeler için 1,9 milyar Avustralya doları yatırım yapılarak tesisin geleceği teminat altına alınacak.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

BlueScope 2023-24 mali yılında net kârında düşüş açıkladı, North Star'daki yatırımlar hızlanıyor

21 Ağu | Çelik Haberler

Fortescue yeşil hidrojen tesisini devreye aldı

19 Ağu | Çelik Haberler

Yeni Güney Galler eyaleti hükümeti BlueScope’un levha tesisini yenilemesine yeşil ışık yaktı

11 Haz | Çelik Haberler

Rio Tinto düşük emisyonlu çelik üretimini test edecek

05 Haz | Çelik Haberler

Green Steel of WA Avustralya’nın ilk yeşil çelik tesisi için onay aldı

24 May | Çelik Haberler

Avustralya hükümeti yeşil çelik üretimini desteklemek için Pilbara’da hidrojen merkezi inşa edecek

20 Şub | Çelik Haberler

Avustralya hükümeti BlueScope’a 6 No’lu yüksek fırınını yenilemesi için hibe verecek

01 Şub | Çelik Haberler

Avustralya merkezli Green Steel of WA yeşil çelik geri dönüşüm tesisi kuracak

28 Ara | Çelik Haberler

BlueScope kapasitesini artırmak için yeni metal kaplama hattı kuracak

11 Ağu | Çelik Haberler

Avustralya aralarındaki gerilim nedeniyle Çin yatırımlarını kaçırıyor

09 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis