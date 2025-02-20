Avustralya, Whyalla çelik tesisini kurtaracak finansman paketini açıkladı

Avustralya federal hükümeti, Güney Avustralya eyaleti hükümetiyle birlikte Whyalla çelik tesisini kurtarmak, yerel istihdamı desteklemek ve Avustralya çelik sektörüne daha fazla yatırım çekmek amacıyla milyar dolarlık finansman paketi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Yerel yapısal çelik üretiminin %75’ini oluşturan Whyalla tesisi, Avustralya çelik sektörü açısından büyük önem teşkil ediyor. Ülkedeki iki yerel çelik tesisinden biri olmakla kalmayıp aynı zamanda tek uzun mamul üreticisi olarak da öne çıkıyor. Whyalla, demir yolları, köprüler ve iletim şebekesi gibi Avustralya’nın ana altyapısının inşası için çelik tedarik ediyor. Aynı zamanda yeşil çelik üretimi açısından da önemli olduğu ifade ediliyor.

Dolayısıyla birçok alanda kullanılmak üzere tesise 2,38 milyar Avustralya doları finansman sağlanacak. 100 milyon Avustralya doları, alacaklılara yapılacak ödemelere ve altyapının iyileştirilmesine tahsis edilecek. 384 milyon Avustralya doları, tesisin faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kullanılacak. Bu sayede işçiler çalışmaya ve ödeme almaya devam edecek. Son olarak yeni altyapının kurulması ve çeşitli iyileştirmeler için 1,9 milyar Avustralya doları yatırım yapılarak tesisin geleceği teminat altına alınacak.