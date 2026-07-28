Generation Steel yeni inşaat demiri tesisiyle yeşil çelik projesini genişletiyor

Eski adıyla Green Steel of WA olarak bilinen Avustralyalı çelik üreticisi Generation Steel, Collie'de kurulması planlanan yeşil çelik tesisine ilişkin planlarını revize ettiğini ve yeni bir kesme ve bükme tesisinin eklenmesiyle toplam proje değerini 850 milyon Avustralya dolarına çıkardığını duyurdu.

Bununla birlikte şirket, Batı Avustralya'da üretilen şantiyeye hazır inşaat demirini Avustralya'nın doğu kıyısındaki inşaat sektörü müşterilerine tedarik etmek üzere Avustralya merkezli Stride Reinforcement ile iş birliği anlaşması imzaladığını da bildirdi.

Yerel inşaat demiri tedarik zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Generation Steel, projeyle birlikte Avustralya'nın yerel inşaat demiri tedarik zincirini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Ülkedeki hastaneler, köprüler ve konutlarda kullanılan inşaat demirinin halihazırda ya ithal edildiğini ya da yabancı sermayeli şirketler tarafından tedarik edildiğini, bu durumun da büyük ölçekli inşaat projelerini fiyat dalgalanmalarına ve tedarik zinciri aksaklıklarına açık hale getirdiğini belirtti.

Şirket, Collie tesisinin ultra düşük emisyonlu inşaat demiri üretim kapasitesinin yıllık 450.000 mt seviyesinde yer alacağını ve böylece Avustralya'nın yerel inşaat demiri üretim kapasitesini yaklaşık üçte bir oranında artıracağını vurguladı.

2028 yılında devreye alınması planlanan tesisin, üretime başladığı andan itibaren %100 yenilenebilir enerji ve %100 yerel geri dönüştürülmüş hurda kullanarak faaliyet göstermesinin planlandığı aktarıldı.