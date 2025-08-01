Sims Alter Steel’in Avustralya’daki yeni elektrik ark ocaklı tesisine hurda tedarik edecek

Avustralya merkezli metal geri dönüşüm şirketi Sims Limited, hurda tedariki ve hizmetlerine yönelik iş birliği yapmak üzere Alter Steel adıyla faaliyet gösteren yerel çelik üreticisi Equest Steel ile bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. İş birliği, Alter Steel’in Queensland’in Pinkenba kentinde 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanan elektrik ark ocaklı çelik projesini destekleyecek.

Hurda tedariki ve altyapı desteği

Anlaşma kapsamında Sims, Alter Steel’e yıllık 550.000 mt hurda tedarik edecek, şirketin hurda stoklarını yönetecek ve yeni elektrik ark ocaklı çelik tesisinin yalnızca 1 kilometre uzağında bulunan liman ve demir yolu altyapısına erişim sağlayacak. Mutabakat zaptı, resmi ve bağlayıcı anlaşmanın temelini oluşturuyor.

Yerel çelik üretimini artırmak için 750 milyon $’lık yatırım

Emisyonların azaltılmasına ve sürdürülebilir çelik üretimine yönelik artan talebe yanıt olarak Alter Steel, 750 milyon $’ın üzerinde yatırımla yerel hurda kullanarak yıllık 500.000 mt inşaat demiri üreteceği yeni bir tesis inşa ediyor. Tesis, Avustralya’nın ithal çeliğe olan bağımlılığını azaltmanın yanı sıra Queensland ve ülke genelindeki altyapı projelerine daha düşük karbonlu çelik tedarik etmeyi hedefliyor.

Avustralya’da sürdürülebilir çeliğe doğru önemli bir adım

İş birliği, Avustralya’nın geri dönüştürülmüş malzemeler ve elektrik ark ocağı teknolojisinin kullanımıyla döngüsel ekonomi ilkelerine ve daha sürdürülebilir çelik üretimine geçişini vurguluyor.