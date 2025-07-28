Avustralya yeşil demir üretiminin önünü açmak için Calix’in projesini destekliyor

Avustralya, çelik sektörünün karbondan arındırılmasına yönelik önemli bir adım atıyor. Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA), sürdürülebilir yüksek sıcaklıkta mineral işleme alanında yenilikçi olan Avustralyalı Calix’in yenilenebilir elektrik ve hidrojenle faaliyet gösteren bir deneme tesisi inşa etmesini desteklemek amacıyla 44,9 milyon Avustralya doları tutarında finansman ayırdı.

Calix’in sıfır emisyonlu çelik teknolojisini (ZESTY) kullanacak olan tesis, yılda 30.000 mt’a kadar düşük karbonlu hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir üretmeyi hedefliyor. Söz konusu proje, düşük emisyonlu metal üretiminde yerel kapasiteleri güçlendirmeye yönelik ulusal hedeflere uyum sağlıyor.

Bu finansman, pilot tesisin kurulmasını sağlamanın yanı sıra ticari ölçekli bir ZESTY tesisi için erken mühendislik çalışmalarını da destekleyerek Avustralya’nın düşük emisyonlu metallerde liderliğe ulaşmasının önünü açıyor.

Çelik üretiminin küresel karbon emisyonlarının önemli bir kaynağı olduğunu belirten ARENA CEO'su Darren Miller, “ZESTY'yi bu kadar çekici kılan şey, demir cevherini saf demire dönüştürmek için gereken hidrojen miktarını önemli ölçüde azaltma potansiyeli. ZESTY, Avustralya’nın dünya standartlarındaki güneş ve rüzgâr kaynaklarından elde edilen yenilenebilir elektrik kullanımıyla birleştiğinde dünya fosil yakıtlardan uzaklaşırken hem iç pazarları hem de ihracat pazarlarını hedefleyen yeni bir yeşil demir endüstrisi yaratma potansiyeline sahip,” dedi.