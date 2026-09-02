GM Steel Queensland'de hurda bazlı elektrik ark ocaklı çelik tesisi kurmayı planlıyor

Avustralya Çelik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Avustralyalı çelik üreticisi GM Steel, yerel hurda kullanarak inşaat demiri üretmek amacıyla Güneydoğu Queensland'de 500 milyon Avustralya doları yatırımla yeni bir elektrik ark ocaklı çelik tesisi kurmayı planlıyor.

Toowoomba yakınlarındaki Wellcamp Business Park'ta kurulması planlanan tesisin yerel hurda kullanarak yıllık 350.000 mt inşaat demiri ve kangal üretmek üzere tasarlandığı, aynı zamanda proje için teknoloji ortağı olarak İtalyan tesis ekipmanı üreticisi Danieli'nin tercih edildiği ifade edildi.

Yerel hurda kullanımı hedefleniyor

GM Steel, 2024 yılında Güneydoğu Queensland'de yaklaşık 1 milyon mt hurda oluştuğunu ve bu seviyenin yaklaşık 750.000 mt'unun ihraç edildiğini dile getirdi. Oluşan hurdanın daha büyük bir bölümünü ülke içinde tutmayı ve yerel inşaat ile altyapı sektörleri için inşaat demiri üretmeyi hedeflediğini belirtti. Geleneksel yüksek fırın bazlı üretime kıyasla hurda bazlı elektrik ark ocağı sürecinin emisyonları ve enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmasının yanı sıra yüksek verimlilik ve istikrarlı üretim sağlamasının beklendiğini belirtti.

Tesisin inşası için seçilen sahanın 110 kV elektrik iletim hattına, su ve ulaşım altyapısına erişim sağladığını, aynı zamanda hurda tedarikçileri ve çelik distribütörlerine de yakın konumda olduğunu dile getiren şirket, Wellcamp'i seçmeden önce çeşitli lokasyonları değerlendirirken elektrik ve su mevcudiyeti, jeoteknik koşullar, lojistik bağlantılar ve gelecekte genişleme potansiyelini göz önünde bulundurduğunu kaydetti.

İlk çelik üretiminin 2029'da gerçekleştirilmesi hedefleniyor

Projenin bu yılın Mart ayında Queensland eyaleti hükümeti ve Toowoomba Bölge Konseyi'nden gerekli onayları aldığı aktarıldı. Nihai yatırım kararına bağlı olarak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının 2026 yılı boyunca devam etmesinin, ardından 2027 yılında nihai yatırım kararının alınmasının ve iki yıllık inşaat dönemine geçilmesinin beklendiği, ayrıca ilk çelik üretiminin 2029 yılında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

GM Steel, planlanan kapasitenin Queensland piyasasına kayda değer katkı sağlayacağına, aynı zamanda mevcut hurda arzı, elektrik ihtiyacı ve beklenen satış hacmiyle uyumlu olacak şekilde belirlendiğine dikkat çekti.