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Queensland yönetimi 1,9 milyar A$ değerindeki çelik ve geri dönüşüm projelerini ilerletiyor

Perşembe, 24 Eylül 2026 11:15:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya'nın Queensland eyaleti yönetimi, yerel çelik tedarikini güçlendirmek amacıyla toplam değeri 1,9 milyar A$'ı aşan üç çelik ve geri dönüşüm projesine öncelikli statü tanıyarak izin süreçleri ve altyapı ihtiyaçlarının koordinasyonunu kolaylaştırdığını açıkladı.

Yeni çelik tesisleri yerel arzı artıracak

Equest Steel, Pinkenba'da 23 hektarlık bir alanda kurulması planlanan çelik geri dönüşüm ve üretim tesisi Alter Steel Mill'e 1,05 milyar A$ yatırım yapmayı planlarken, Future Forgeworks'ün NewGen Business Park bünyesindeki 640 milyon A$ değerindeki Swanbank Steel Mill tesisinin 2028 yılından itibaren yerel piyasaya inşaat demiri tedarik etmesi hedefleniyor.

Öte yandan Sims, Pinkenba'daki mevcut kıyı tesisini yaklaşık 215 milyon A$ yatırımla aşamalı olarak entegre bir metal geri dönüşüm, işleme ve lojistik merkezine dönüştürmeyi planlıyor.

İzin süreçlerinin koordinasyonu projelerin hayata geçirilmesini destekleyecek

Söz konusu projelerin inşaat aşamasında toplam 2.000'in üzerinde, işletme döneminde ise 550'nin üzerinde kişiye istihdam sağlaması beklenirken, geri dönüştürülen metallerin işlenmesine yönelik kapasitenin artırılması ve diğer eyaletlerden ve yurt dışından tedarik edilen çeliğe bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Tanınan öncelikli statü Queensland yönetiminin izin süreçleri ile altyapı ihtiyaçlarını koordine etmesine olanak sağlarken, her proje yasal değerlendirme süreçlerine tabi olmaya devam edecek.

Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Yatırım 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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