 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Whyalla...

Whyalla manyetit genişleme projesinde ilk çalışmalar başladı

Perşembe, 19 Şubat 2026 11:07:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas ile Avustralya Sanayi ve İnovasyon Bakanı Tim Ayres tarafından yapılan ortak basın açıklamasına göre ülkenin güneyinde bulunan Whyalla çelik tesisine uzun vadeli demir cevheri tedarikini güvence altına almayı amaçlayan manyetit genişleme projesinin birinci aşaması kapsamında ilk çalışmalar başladı. Whyalla’ya yaklaşık 56 km mesafedeki Iron Duke sahasında manyetit madenciliği kapasitesini artırmaya yönelik planlanan inşaat faaliyetleri çerçevesinde jeoteknik sondaj çalışmaları başlatıldı.

Proje, Whyalla çelik tesisi için gereken manyetit arzını güvence altına almayı ve gelecekte yeşil demir ile düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasının ardından yıllık 2,5 milyon mt’a kadar manyetit üretim kapasitesine ulaşılması ve maden ömrünün 20 yıldan fazla uzatılması bekleniyor. Projenin 300’den fazla istihdamı destekleyeceği belirtiliyor.

20 milyon $ tutarında ortak kamu desteği

Proje, Avustralya ve Güney Avustralya hükümetleri tarafından ortak finanse edilen 20 milyon $ tutarında kredi ile destekleniyor. Bu finansman, geçtiğimiz yıl açıklanan toplam 275 milyon $’lık daha geniş kapsamlı destek paketinin bir parçasını oluşturuyor.

Söz konusu adım, çelik tesisinin sahibi GFG Alliance’ın yönetiminin değişerek devlet tarafından atanmasının ardından açıklanan 2,4 milyar $’lık çelik paketini takip ediyor.

Satış süreci ilerliyor

Whyalla çelik tesisinin satış süreci bağlayıcı teklif aşamasına girdi. 70’ten fazla tarafın ilgi göstermesinin ardından beş yerel ve uluslararası sanayi grubu değerlendiriliyor.

Yetkililer, manyetit genişleme projesinin çelik tesisinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirdiğini ve bölgedeki sanayi dönüşümünü desteklediğini ifade ediyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Üretim Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Fortescue yeşil hidrojen tesisini devreye aldı

19 Ağu | Çelik Haberler

Avustralya hükümeti yeşil çelik üretimini desteklemek için Pilbara’da hidrojen merkezi inşa edecek

20 Şub | Çelik Haberler

Avustralya merkezli Calix hidrojen bazlı demir tesisi inşa edecek

09 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel ve BlueScope kaplamalı ürün ortaklığı kuracak

13 Ağu | Çelik Haberler

Chongqing Steel, Jingjiang nehrine transit liman inşa edecek

14 Mar | Çelik Haberler

Baosteel, Queensland projesi için yüksek frekanslı boru tedarik edecek

16 Oca | Çelik Haberler

Chongqing Steel Extension Hill maden projesinde yapım çalışmalarına başladı

08 Ara | Çelik Haberler

Avustralya’nın demir cevheri ihracatı 2011-12’de %10 artacak

28 Eyl | Çelik Haberler

Yunzhou Coal Mining Avustralya’da kömür varlığı satınaldı

28 Eyl | Çelik Haberler

Beacon Hill, Moatize’de koklaşabilir taş kömürü üretimine başlangıç tarihini erkene aldı

27 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis