Whyalla manyetit genişleme projesinde ilk çalışmalar başladı

Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas ile Avustralya Sanayi ve İnovasyon Bakanı Tim Ayres tarafından yapılan ortak basın açıklamasına göre ülkenin güneyinde bulunan Whyalla çelik tesisine uzun vadeli demir cevheri tedarikini güvence altına almayı amaçlayan manyetit genişleme projesinin birinci aşaması kapsamında ilk çalışmalar başladı. Whyalla’ya yaklaşık 56 km mesafedeki Iron Duke sahasında manyetit madenciliği kapasitesini artırmaya yönelik planlanan inşaat faaliyetleri çerçevesinde jeoteknik sondaj çalışmaları başlatıldı.

Proje, Whyalla çelik tesisi için gereken manyetit arzını güvence altına almayı ve gelecekte yeşil demir ile düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasının ardından yıllık 2,5 milyon mt’a kadar manyetit üretim kapasitesine ulaşılması ve maden ömrünün 20 yıldan fazla uzatılması bekleniyor. Projenin 300’den fazla istihdamı destekleyeceği belirtiliyor.

20 milyon $ tutarında ortak kamu desteği

Proje, Avustralya ve Güney Avustralya hükümetleri tarafından ortak finanse edilen 20 milyon $ tutarında kredi ile destekleniyor. Bu finansman, geçtiğimiz yıl açıklanan toplam 275 milyon $’lık daha geniş kapsamlı destek paketinin bir parçasını oluşturuyor.

Söz konusu adım, çelik tesisinin sahibi GFG Alliance’ın yönetiminin değişerek devlet tarafından atanmasının ardından açıklanan 2,4 milyar $’lık çelik paketini takip ediyor.

Satış süreci ilerliyor

Whyalla çelik tesisinin satış süreci bağlayıcı teklif aşamasına girdi. 70’ten fazla tarafın ilgi göstermesinin ardından beş yerel ve uluslararası sanayi grubu değerlendiriliyor.

Yetkililer, manyetit genişleme projesinin çelik tesisinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirdiğini ve bölgedeki sanayi dönüşümünü desteklediğini ifade ediyor.