Greensteel Australia ülkedeki ilk tamamen elektrikle faaliyet gösteren çelik tesisini kuracak

Avustralyalı çelik üreticisi Greensteel Australia, ülkede son 30 yılı aşkın sürede inşa edilecek ilk yeni çelik tesisi için 500 milyon Avustralya doları yatırım yapacağını açıkladı. Şirket söz konusu tesis için Mayfield North’ta 70.000 metrekarelik arazi satın alırken, yeni tesisin 2028 yılının Ocak ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ülkenin tamamen elektrikle çalışan ilk çelik tesisi olacak

Açıklamaya göre yeni tesis, üretim sürecinin hiçbir aşamasında doğal gaz kullanılmayacak şekilde tamamen elektrikle çalışacak ülkenin ilk çelik üretim tesisi olacak.

Şirket, projenin çelik üretimini yeniden Hunter bölgesine kazandıracağını belirtti. Söz konusu bölge daha önce BHP Newcastle Steelworks tesisinin faaliyet gösterdiği dönemde önemli bir çelik üretim merkezi konumundaydı.

Yeni tesisin yıllık 600.000 mt nihai mamul üretim kapasitesine sahip olması ve konut, ulaştırma ile enerji sektörlerine ürün tedarik etmesi hedefleniyor. Tesiste ilk aşamada inşaat demiri üretilecek, ilerleyen aşamalarda ise filmaşin ve çelik rulo üretimi devreye alınacak.

Projenin, montaj ustaları, elektrik teknisyenleri, vinç operatörleri, metalürji mühendisleri ve mühendisler dahil olmak üzere 200'den fazla kişi için tam zamanlı istihdam yaratmasının yanı sıra inşaat sürecinde ve bölgesel tedarik zincirinde de ek istihdam sağlaması bekleniyor.

Elektrikli indüksiyon ocağı Danieli tarafından tedarik edilecek

Greensteel Australia, tesiste geleneksel doğal gazlı fırınlar yerine elektrikli indüksiyon ocağı teknolojisinin kullanılacağını ve üretimin elektrik temelli bir süreçle gerçekleştirileceğini açıkladı. Şirket, bu üretim yöntemi sayesinde doğrudan karbon emisyonu oluşmayacağını ve tesisin doğal gaz tedarikinden bağımsız olarak faaliyet gösterebileceğini belirtti.

Elektrikli indüksiyon ocağı dahil ana ekipmanlar, İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’den temin edilecek. Tesis sahasındaki yenileme ve modernizasyon çalışmalarının bu yıl sona ermeden başlaması, başlıca ekipmanların ise 2027 yılı Ekim ayından itibaren sahaya ulaşması planlanıyor.

İkinci faz yakında açıklanacak

Greensteel Australia, Mayfield projesinin şirketin büyüme planlarının ilk aşamasını oluşturduğunu belirtti. Projenin ikinci fazına ilişkin açıklamanın ise önümüzdeki haftalarda yapılmasının beklendiği ifade edildi.