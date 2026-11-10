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Avustralya ve Çin çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı

Salı, 10 Kasım 2026 10:52:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avustralya ve Çin, demir cevheri işleme, düşük emisyonlu çelik üretim teknolojileri, ürün gereklilikleri ve emisyon hesaplamalarına odaklanarak demir ve çelik üretiminin karbonsuzlaştırılmasına yönelik iş birliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşmaya, Avustralya hükümetinin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Avustralya-Çin Çelik Üretiminin Karbonsuzlaştırılmasına Yönelik Politika Diyaloğu kapsamında varıldığı bildirildi.

Toplantıya Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı temsilcileri de dahil olmak üzere her iki ülkeden üst düzey yetkililerin ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı ifade edildi. Ayrıca sanayi ve araştırma kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla ayrı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendiği de belirtildi.

Düşük emisyonlu çelik üretim teknolojileri ve tedarik zincirlerine odaklanıldı

Katılımcıların demir ve çelik üretim teknolojilerindeki gelişmeleri, hammadde ve çelik ürünlerine ilişkin değişen gereklilikleri ve düşük emisyonlu ürünlere yönelik gelişmekte olan piyasaları değerlendirdiği aktarıldı. Hem Avustralya hem de Çin'in çelik üretiminin karbonsuzlaştırılmasının sanayinin gelişimi ve küresel emisyon azaltım çalışmaları açısından taşıdığı önemi bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Aynı zamanda adil ve düzenli rekabet koşullarıyla desteklenen güvenilir, sürdürülebilir ve açık demir-çelik tedarik zincirlerinin korunmasının önemine de dikkat çekildi.

Taraflar demir cevheri işleme ve emisyon hesaplamalarında iş birliği fırsatlarını değerlendirecek

Görüşmelerin ardından Avustralya ve Çin'in, demir cevherinin kullanımı ve işlenmesi, düşük emisyonlu demir ve çelik üretim teknolojileri, gelecekteki ürün gereklilikleri, sanayi standartları ve emisyon hesaplama metodolojileri alanlarında bilgi alışverişini sürdürme ve somut iş birliği fırsatlarını değerlendirme konusunda anlaştığı kaydedildi. Bir sonraki toplantı öncesinde belirli iş birliği alanlarını tespit etmek ve bu alanlara odaklanan bir çalışma programı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüleceği dile getirildi.

Bir sonraki Avustralya-Çin Çelik Üretiminin Karbonsuzlaştırılmasına Yönelik Politika Diyaloğu'na Çin'in ev sahipliği yapacağı bildirilse de toplantının tarihi henüz açıklanmadı. İlk toplantının devamı niteliğindeki söz konusu görüşmelerde Avustralya ve Çin'in, demir-çelik üretiminin karbonsuzlaştırılmasına yönelik somut iş birliği alanlarını belirleme çalışmalarını sürdüreceği paylaşıldı.

Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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