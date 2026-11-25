Yeşil teknoloji şirketi Envision Energy, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde düşük emisyonlu demir ve çelik üretimi için ilk etapta 400 MW kapasiteli bir yeşil hidrojen sistemi ve entegre yenilenebilir enerji tedarik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla Greensteel Australia ile stratejik iş birliğine gittiğine duyurdu.

Böylelikle Greensteel Australia'nın, hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) ve elektrik ark ocağı (EAF) teknolojilerini kullanarak faaliyetlerini demir ve ham çelik üretimini de kapsayacak şekilde genişletmesinin hedeflendiği bildirildi.

Greensteel Australia birincil üretim faaliyetlerine başlamayı planlıyor

Söz konusu iş birliğinin Greensteel Australia'nın bu yılın Temmuz ayında BHP'nin Newcastle'ın Mayfield North bölgesinde yer alan eski tesis sahasında hayata geçireceğini duyurduğu ve tamamen elektrikle çalışacak projesini destekleyeceği ifade edildi. Projenin ilk etabında elektrikli indüksiyonla ısıtma ve dövme teknolojileri kullanılarak yarı mamullerden inşaat demiri, filmaşin ve kangal üretileceği aktarıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında yeşil hidrojen bazlı DRI üretimine ve elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçileceği, bu kapsamda Yeni Güney Galler eyaletinde olası bir tesis sahasının değerlendirildiği ifade edildi. Öte yandan yeşil demir ve yarı mamul tedarikinden işleme ve lojistiğe kadar iki aşamanın birbiriyle entegre edilmesinin değerlendirileceği, bu süreçte hem teknik ve ticari değerlendirmelerin sonuçlarının hem de gerekli yasal izinlerin esas alınacağı paylaşıldı.

Yenilenebilir enerji entegrasyonu ve DRI teknolojileri değerlendirilecek

Envision Energy, düşük basınçlı alkali elektrolizörler, yenilenebilir enerji ve hidrojen üretim sistemleri alanındaki uzmanlığını paylaşacağını belirtti. Çalışmaların rüzgâr ve güneş enerjisinin entegrasyonu, elektrik şebekesi bağlantısı, enerji depolama, hidrojen üretimi ve endüstriyel enerji talebinin yönetimini kapsayacağı dile getirildi. irketler ayrıca ENERGIRON teknolojisinin sisteme entegre edilmesi de dahil olmak DRI teknolojisi seçeneklerinin yanı sıra kaynak geri kazanımı ve endüstriyel yan ürünlerin değerlendirilmesine yönelik fırsatları inceleyeceği ifade edildi.

Ayrıca Avustralya hükümetinin Future Made in Australia programı doğrultusunda çelik yapılar, rüzgâr türbini kulesi bileşenleri, temeller ve ankraj bileşenleri dahil olmak üzere yenilenebilir enerji altyapısında kullanılan ürünlerin yerel olarak üretilmesine yönelik olanakların da araştırılacağı kaydedildi.